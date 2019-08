Sin artes y humanidades, la ciencia no avanza

El avance extraordinario de la ciencia y tecnología ha eclipsado de muchas formas a las artes y las humanidades en la educación y en nuestra vida en general. En una sociedad inundada de data, lo cuantitativo -el número- oscurece lo cualitativo, la experiencia subjetiva. Pero disciplinas como el marketing o la psicología social comprenden que, en la experiencia subjetiva profunda, encontramos los temas universales que nos mueven e influyen nuestras acciones. Las verdades ocultas que necesitamos conocer para producir y vender mejor se encuentran en la experiencia subjetiva. Por esto, disciplinas de la innovación, como el Design Thinking, se centran en el usuario: en su experiencia subjetiva. Pero ¿cómo conocer profundamente a nuestro usuario si no valoramos lo que nos hace humanos -la psicología, antropología, literatura, artes gráficas, música-?

Comprender algo y transmitirlo de forma gráfica es diferente a hacerlo de forma verbal o musical. Cada enfoque disciplinario tiene una razón de ser. Hay experiencias que se pueden comprender mejor con una poesía, otras con una foto, otras con una canción. Todas estas formas de aprehender los aspectos de la vida son complementarias y necesarias.

Cuando hacemos arte (y con esto me refiero a todo lo que implique un conocimiento subjetivo y cualitativo, como, por ejemplo, la antropología, música, danza, psicología, literatura), desarrollamos nuestra creatividad, imaginación y empatía profundamente. La ciencia y tecnología necesitan de las artes porque también se alimentan de imaginación y creatividad. ¿De qué otra manera hubiera sido posible desarrollar la física cuántica si no era a partir de la creatividad? En un mundo infestado de estadística y Big Data, con la robótica y la Inteligencia Artificial avanzando, no podemos renunciar a lo que nos hace humanos y a lo que motiva nuestra creatividad: seguir haciendo sentido de nuestra existencia, continuar conociendo al ser humano, cada vez a mayor profundidad.