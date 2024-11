La presidenta Dina Boluarte y el equipo que la rodea volvieron a tener pésimas actitudes contra la prensa que cubrió sus actividades oficiales en la ciudad de Juanjuí, en la región San Martín.

Como en los tiempos del golpista Pedro Castillo, los hombres y mujeres de prensa fueron colocados en un enrejado y les impidieron retirarse hasta cerca de media hora después de que la mandataria abandonara el recinto.

Además, fuera de la prensa oficialista, ningún medio, ya sea local o nacional, tuvo acceso a la mandataria ni a las autoridades que la acompañaron.

¿A qué le temen la presidenta y su entorno? La prensa solo pregunta y da cuenta de lo que ocurre. Si usted, señora presidenta, no quiere responder, simplemente no lo hace, pero no puede encerrar a los periodistas para seguir viviendo en su realidad paralela donde aquellos que la cuestionan y exigen seguridad son elementos dignos de ser encerrados.

La prensa siempre tendrá preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cuáles son las “razones de seguridad del propio presidente chino (Xi Jinping)” que llevaron a que la inauguración del Megapuerto de Chancay sea virtual y desde el cobijo de Palacio de Gobierno?

Esa es una pregunta válida y es necesario que sea respondida lo más pronto posible.