En la pesca industrial peruana somos líderes en economía circular porque sabemos que producir y cuidar el ambiente no son caminos opuestos. El verdadero aprovechamiento sostenible consiste precisamente en utilizar responsablemente nuestros recursos naturales, generando empleo, oportunidades y crecimiento económico mientras trabajamos para mantener un ambiente equilibrado.

Un claro ejemplo es el reciclaje de redes de pesca en desuso. Lo que alguna vez cumplió su ciclo en el mar no tiene por qué terminar como residuo. Puede convertirse nuevamente en materia prima para crear lentes, casacas, patinetas e incluso juegos infantiles. Una red termina un ciclo y comienza otro, generando nuevamente valor ambiental y social.

Los resultados de la alianza entre la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y Bureo lo demuestran: 3 millones de kilos de redes de pesca recicladas y 21 proyectos comunitarios implementados con el compromiso y apoyo de Austral, Copeinca, Hayduk y TASA.

Esto demuestra que la sostenibilidad no es una declaración, sino una práctica que puede medirse, generar resultados y escalarse. Y que una industria sostenible no es aquella que deja de producir, sino aquella que encuentra mejores formas de producir, innovar y convivir responsablemente con su entorno.

Desde la SNP seguiremos impulsando alianzas que conviertan los desafíos ambientales en soluciones concretas.

Una red que termina su ciclo productivo en la actividad pesquera empieza otro. Cuidamos el mar, generamos desarrollo y aportamos al futuro de nuestras comunidades costeras.