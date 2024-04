Los seres humanos tenemos el don de aprender y de reconocer lo que funciona y lo que no. Desde niños aprendemos que poner el dedo en el fuego hace daño, que si no comemos nos duele el estómago o que si nos exponemos al frio podemos enfermarnos. Lamentablemente el aprendizaje no funciona así de fácil en las sociedades contemporáneas peor en cuestiones de gobierno.

Desde hace 4000 años existen intentos de control de precios y salarios, todos ellos fallidos. Las pruebas son extensas en todos los continentes: cada vez que el Estado se ha metido a controlar precios, salarios o tasas las consecuencias han sido más graves que el estadio anterior. Pero si esto ya está comprobado ¿Por qué existen aún políticos populistas que siguen tropezando con la misma piedra?

La izquierda peruana y los tibios siguen apostando por el control de tasas de interés bancario generando graves daños a todos los peruanos. Desde que se aprobó esta norma en el congreso complementario se redujo la oferta de créditos a informales y trabajadores creando las condiciones perfectas para el crecimiento exponencial de los “Gota a Gota”.

Pero no solo eso, la falta de crédito también perjudica a empresarios y daña la reactivación económica. Necesitamos enfrentarnos a las ideas fracasadas porque no son solo “buenas intenciones”, son parte de una estrategia para destruir al país.