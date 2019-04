Un “acuerdo” incierto

Con el paso de las horas, va quedando claro que el Gobierno personificado en el premier Salvador del Solar, la minera y la comunidad de Fuerabamba aún no han definido un acuerdo que permita el restablecimiento de la legalidad y el libre tránsito, que han sido violentados por la toma de la vía nacional que permite a la empresa MMG Las Bambas sacar mineral hacia el puerto de Matarani para su exportación y la generación de recursos.

Todo tendrá que ser resuelto recién hoy en una asamblea de la comunidad, que decidirá si valida o no lo firmado el sábado último en Lima por el dirigente Gregorio Rojas, quien estuvo asesorado por Jorge Paredes Terry, un personaje siempre ligado a la extrema izquierda y en cierto momento vinculado incluso al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), “brazo político” de la banda terrorista Sendero Luminoso.

Si una parte del acuerdo del sábado decía que la vía debía ser despejada desde el momento mismo de la firma del documento, para así permitir las operaciones mineras, eso no ha ocurrido. Sería grave que el Gobierno haya anunciado, junto con representantes de la Iglesia y la minera, un entendimiento que no existiría. Parece que la comunidad no se pone de acuerdo sobre la representatividad de sus dirigentes y la pertinencia de asesores como Paredes Terry.

Lo cierto hasta el momento es que la vía sigue bajo un ilegal bloqueo y que las actividades económicas en la zona no se han restablecido pese a la escena optimista que los peruanos vimos el sábado por la noche. Van 63 días en esta situación, que están mostrando la falta de manejo y de autoridad de un gobierno que ha permitido, por acción y omisión, la extensión de este conflicto por razones netamente económicas, no ambientales.

Ojalá que en las próximas horas los acuerdos lleguen a buen término, y que el jueves el premier Del Solar pueda llegar a la zona, a fin de comenzar a trabajar para atender los reclamos de la comunidad frente a la minera. La tranquilidad y la legalidad deben volver al área de influencia de Las Bambas, que abarca las regiones Cusco y Apurímac. El chantaje y la extorsión no pueden prevalecer mientras una vía nacional se mantiene cerrada.