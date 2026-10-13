Mañana 13 de octubre a las ocho de la noche a nivel nacional, se llevará a cabo el III Simulacro Nacional Multipeligro a fin de que los peruanos estemos en condiciones de afrontar una emergencia, sea de origen sísmico o peligros diversos, como los que podría generar el anunciado fenómeno El Niño que según las voces autorizadas, viene con una fuerza pocas veces vista.

El momento no puede ser más oportuno para este ejercicio convocado mediente Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, si se tiene en cuenta que aparte de los sismos que podrían suceder en cualquier momentos, las lluvias, desbordes de ríos y huaicos podrán en peligro la vida de miles de peruanos desde las próximas semanas.

El ejercicio se iniciará con el sonido de sirenas, bocinas, campanas, celulares u otros dispositivos similares. Esto representará la inminencia del peligro, por lo que los ciudadanos y sus familias deberán actuar con la responsabilidad que implica un ensayo de acciones que podrían salvar muchas vidas. El sentido de seriedad es muy importante.

Durante los últimos simulacros de sismo, se ha podido comprobar que hay ucha gente que toma en serio esta actividad, pero no son todos. El lema del evento de mañana por la noche es “Elige prepararte”, y confiamos en que los peruanos opten por la responsabilidad que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.