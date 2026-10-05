En líneas generales, las elecciones regionales y municipales 2026 se desarrollaron con normalidad en las diferentes regiones del país. Sin embargo, preocupa lo sucedido en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, donde un centro de votación fue atacado con explosivos e incendiado, en momentos en que los ciudadanos estaban ejerciendo su derecho al sufragio.

Ha sido un solo hecho, sí, pero no puede ser minimizado ni mucho menos normalizado. No se puede permitir que gente provista de explosivos ataque un local en plenas elecciones e impida que los ciudadanos ejerzan su voto. ¿Qué estaban buscando? Esta acción delictiva hace recordar al inicio de los años más oscuro que vivió nuestro país desde mayo de 1980.

Estos sucesos que han tenido lugar en el colegio David Sánchez Infante tienen que ser investigados por las autoridades competentes. Las primeras versiones dan cuenta que esta acción criminal habría sido cometida por vecinos de la zona. Si es así, pues habrá que ir tras ellos para que rindan cuentas ante la justicia, como tiene que suceder con cualquier ciudadano.

La “fiesta democrática” no puede ser tal si hay gente suelta capaz de atacar con explosivos y desatar un incendio donde hay gente sufragando. Ha sido una mancha en la jornada electoral que transcurrió sin mayores incidencias a diferencia de lo visto en los comicios generales, pero esto no es poca cosa. El país merece las explicaciones del caso.