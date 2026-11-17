El domingo último, durante la misa el Pucallpa, el papa León XIV condenó el asesinato de líderes indígenes y defensores ambientales, al tiempo hizo un justo y necesario llamado a todos para luchar contra la deforestación, los derrames de petróleo, el narcotráfico y la “minería irregular”.

Durante esta actividad en la que dio el mensaje quizá más potente y de llamado de atención, incidió que era “inaceptable” que existan limitaciones para acceder a la salud y educación de los peruanos de la Amazonía, al tiempo que condenó la impunidad ante la violencia y los abusos contra, mujeres, niños y adolescentes.

Ayer el papa León XIV volvió a Roma, pero nos ha dejado algunas tareas, una de las cuales es, sin duda, mirar con más atención a la Amazonía donde como bien ha descrito el papa Prevost, hay mucho que hacer en defensa de compatriotas que viven expuestos dificultades como las mencionadas en Pucallpa.

La violencia, el narcotráfico y en especial la minería ilegal con todo lo que implica, incluyendo explotación sexual infantil, pese a lo cual ciertos políticos la apoyan abiertamente, no pueden ser parte del paisaje de esa parte del Perú que debe ser preservada por todos, con la acción decidida de las autoridades.