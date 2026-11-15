A un día de la partida del papa León XIV, tras su visita pastoral al Perú, las imágenes de este acontecimiento histórico emitidas por la señal oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), para nuestro país y al mundo entero, han sido vitales para mostrar la magnitud de un evento que quedará para la posteridad. Según información de la televisora estatal, más de 400 medios de comunicación entre nacionales y extranjeros fueron aprobados para recibir la señal, que registró los más altos estándares de calidad para poder ser difundida sin ningún inconveniente técnico. Si bien, los canales locales se colgaron de la señal estatal para emitir una cobertura íntegra de una visita inolvidable, cada uno de ellos enviaron a sus periodistas más calificados a los lugares que visitó el Santo Padre, para conseguir notas de color local, que diferenció una transmisión de otra. El despliegue de equipos en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, estuvo a la altura para captar la emoción de León XIV y de millones de católicos peruanos, de un encuentro en el que se unió el alma y la fe para agradecer la vida y el amor a Cristo. Pero, en tiempos de redes sociales, no solo los contenidos que nos brindó la señal oficial televisiva marcaron la pauta de la visita del papa. Uno de los hechos que dio la vuelta al mundo fue lo sucedido con un bus del Metropolitano, su conductor y sus emocionados pasajeros. El video de la comitiva del Santo Padre, que se dirigía por la Vía Expresa rumbo al Gran Teatro y del bus de transporte público que iba al lado y se pasó paraderos para lograr la bendición del pontífice, fue una de las anécdotas más festejadas. Ricardo Gallegos, el chofer del bus, ya es toda una celebridad y ha contado su historia en la que su profunda fe católica siempre estuvo por delante. Tampoco podemos dejar de resaltar la aparición de un perro callejero que, burlando todas las medidas de seguridad, se paseó por el entorno papal sin más permiso que su libertad. Y evidentemente, Instagram y TikTok están repletos de historias que comparten corresponsales que acompañan a León XIV en su viaje, con detalles insospechados del periplo, al margen de la cobertura de los compromisos oficiales. Definitivamente, el regreso a casa del Santo Padre quedará como un hito histórico que logró una cobertura de los medios nunca antes vista a la altura de la grandeza del peruano más universal.