Hoy la presidenta Keiko Fujimori partirá en un viaje oficial que la llevará a China y Japón, y lo hará con el papa León XIV aún en territorio patrio.

Los motivos del periplo de la jefa de Estado han sido explicados hasta la saciedad, y se entienden, pero no deja de parecer una mala decisión que parta sin despedir al santo padre, quien al fin y al cabo es el jefe de un Estado con el que el Perú mantiene relaciones diplomáticas. Además, se trata de un obispo que vivió aquí más de veinte años y tiene nacionalidad peruana.

En su gira asiática, que va del 15 al 21 de noviembre, Fujimori se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen, el martes. El miércoles tendrá reuniones bilaterales con mandatarios de Vietnam, Brunéi, Singapur y México, y un almuerzo con el presidente de Chile, José Kast. El jueves participará en la cumbre APEC y el viernes será recibida en Tokio por la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, con quien firmará acuerdos en gestión de riesgo de desastres, minerales críticos y cooperación agrícola. Con El Niño encima, esos contactos importan.

Igual, y pese a las reiteradas explicaciones y la recargada agenda que cumplirá en el viaje, cabe preguntarnos si no se pudo planificar mejor este viaje. Había tiempo de sobra para hacerlo. ¿Torre Tagle no pudo organizar mejor las cosas?