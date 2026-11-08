Aunque buena y de acuerdo a la ley, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no entregar la credencial de alcalde al primer regidor si este ya ocupó este cargo en el periodo pasado, frenando así las cuestionadas “reelecciones encubiertas”, llega muy tarde.

En sus explicaciones, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, dijo que se permitió a los alcaldes en funciones postular como primeros regidores porque no existe una prohibición en este aspecto y que la participación política es un derecho consagrado en la Constitución, pero ¿y el derecho de los electores?

Por ejemplo, Renovación Popular ganó las elecciones en Lima no por el partido en sí, sino por la figura de Rafael López Aliaga que, ante la prohibición, se presentó como primer regidor. Su postulación fue legal, pero el jurado debió pronunciarse en su momento sobre la entrega de credenciales, no más de un mes después de las elecciones.

Otros afectados con la tardía decisión del JNE son los candidatos que quedaron relegados en la contienda. ¿No creen que Francis Allison o Carlos Bruce hubieran tenido más votos si el JNE definía ese parámetro desde el vamos?

El Congreso debe solucionar esto. Urge una fórmula legal que permita la reelección o regule las llamadas reelecciones encubiertas para evitar que situaciones como esta se repitan. Tienen hasta el 2030, pero esperemos que no se demoren tanto.