La reciente revelación de “Beto A Saber” sobre los oscuros negociados de un siniestro y despreciable personaje, Andrés Hurtado, que responde al alias de “Chibolín”, solo evidencian el nivel de putrefacción al que ha llegado el Ministerio Público, en particular, y el sistema de justicia, en general. No es extraño que en la sociedad existan seres nauseabundos, ruines y canallescos que se creen importantes por construir, por fama o dinero, una red de influencias en estamentos sensibles como la justicia, y que derramen la arrogancia inmunda que destila su falsa moral pero alarma que encuentren fiscales como Elizabeth Peralta que salen a contarnos el cuento de una relación de amistad ajena al tráfico de influencias. Una fiscal a quien, por lo demás, no le importó tener la versión de que “Chibolín” era un proxeneta y pese a ello lo recibía en su casa y visitaba la suya. Peralta debe ser separada de inmediato de la Fiscalía y ser sometida a un riguroso control interno y a un proceso de investigación en la Junta Nacional de Justicia. Es en ese contexto que sorprende la pasividad de la propia Fiscalía para detener preliminarmente a “Chibolín”, a la fiscal Peralta y a los demás implicados, entre ellos, Iván Francisco Siucho, el “inmaculado” colaborador eficaz de Marita Barreto. La jefa del Eficcop, que salió a decir que Siucho había sido objeto de un secuestro político e implicado al Gobierno en ello, guarda un sospechoso silencio desde su destemplada denuncia y la estrambótica defensa de un sujeto evidentemente vinculado a la peligrosa mafia de la minería ilegal que está socavando la seguridad nacional. ¿Ese es el nivel que tienen los colaboradores de Barreto? Para terminar, a través de la OCMA, es urgente separar también a la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Delfina Vidal La Rosa, hasta que se esclarezcan los viajes de sus hijos y de los de “Chibolín” a Estados Unidos y Panamá. Se esperan las palabras, entre tanto, de Juan Carlos Villena, el fiscal de la Nación; y de Javier Arévalo, presidente del PJ, pues es en sus sectores en los que por donde se aprieta, sale la pus.