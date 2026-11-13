Más del 70 % de las capturas mundiales de atún se realizan en el Océano Pacífico. Sin embargo, pese a nuestra ubicación privilegiada, el Perú está lejos de aprovechar este potencial. En 2024, Ecuador capturó alrededor de 400 mil toneladas de atún, mientras que nuestro país apenas alcanzó las 4 mil. ¡Cien veces menos!

En un contexto en El Niño afecta a la pesquería de anchoveta, desarrollar la industria atunera no solo representa una oportunidad de diversificación, sino una apuesta estratégica para generar inversión, empleo, exportaciones y mayor abastecimiento de alimentos.

Pero no basta con tener un mar privilegiado. Necesitamos condiciones para competir. Para atender estas diferencias es necesario revisar algunas cargas regulatorias; como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los combustibles, que representa entre el 45% y el 70% de los costos variables de una embarcación atunera. Generar un régimen de reintegro de esta carga permitiría mejorar la competitividad de nuestra flota.

Debemos completar la regulación para aprovechar la capacidad de acarreo asignada al Perú por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), incorporando mecanismos de préstamo de capacidad previstos en su normativa y usados por otros países.

El Perú no puede seguir mirando desde la orilla cómo otros desarrollan una industria que también podría ser nuestra, hoy 2 de cada 3 latas de atún que se comercializan son de origen extranjero. Necesitamos decisión política, reglas competitivas e inversión. Es hora de prestar atención a nuestras potencialidades desaprovechadas y generar un marco que permita que el atún producido por los peruanos llegue a los mercados, convirtiéndose también en fuente de desarrollo, empleo y bienestar.