El último sábado 22 de agosto, en el distrito de Los Olivos, exactamente en la discoteca “Thomas Disco Club”, murieron 13 jóvenes al intentar salir de la misma, ante la incursión de la policía quien pretendía poner orden, pues en dicho local se había organizado, violando las normas sanitarias emitidas con ocasión de la pandemia y, no obstante las prohibiciones establecidas por el Estado, una fiesta de más de 100 personas con expendio de bebidas alcohólicas.

El incumplimiento de las normas, que ha generado no solo muertes, sino también varias lesiones, daría lugar al inicio de procesos penales contra los presuntos responsables. En este contexto, no han faltado voces que reclamen la necesidad de contar con normas más punitivas contra la indebida conducta de los jóvenes, o la negligencia de parte de los administradores del local, o incluso, contra un presunto abuso de autoridad en el que podrían haber incurrido los efectivos policiales.

Pero, ¿es ello cierto? ¿Penas más graves aseguran que determinados actos no sean efectuados, o que se cumpla con la ley? La respuesta, según la data con la que se dispone, sería que no. En efecto, el endurecimiento de nuestras normas penales, no sirven como una efectiva herramienta disuasiva. Quizás sea utilizado como un paliativo político para las demandas sociales, mas no constituye una medida disuasiva o preventiva.

Si bien es cierto, se debe de investigar, procesar y sancionar a los autores o partícipes de estos hechos, también es cierto, que el tema no concluye con ello o con ceder a la tentación de aprobar normas mas gravosas. Se debe evaluar el por qué del incumplimiento de la norma en nuestro país y trabajar en ello, más aún cuando estos hechos evidencian que nuestro país comete constantemente los mismos errores.

Se requiere, en buena cuenta, que nos dediquemos más al desarrollo de políticas adecuadas de salud, educación y formación de las personas. Se necesita fortalecer la conciencia social. Urge fortalecer a las diversas manifestaciones de organización en la comunidad, en especial a la familia.