Ayer, el JEE de Lima Centro 1 rechazó el pedido de Francis Alisson para aplicar una segunda vuelta en la elección del alcalde de Lima Metropolitana. Ya explicamos en la columna anterior por qué esto es imposible. Sin embargo, resulta interesante recordar que estas elecciones han sacado a flote varias grietas en nuestro sistema de elección.

Es evidente que necesitamos una reforma, no solo por la reelección encubierta, sino también porque Lima concentra aproximadamente un tercio de la población del Perú y forma una ciudad conurbada con el Callao. Aquí surge una pregunta: ¿Qué tan representativo será un concejo municipal cuando el 61,5 % de sus próximos regidores vive en Lima Moderna, apenas el 17,9 % en Lima Sur y Norte, y el resto en Lima Este, donde se encuentra uno de los distritos más poblados?

El ánimo no es criticar ni cuestionar a los nuevos regidores, pero es evidente que cada zona de Lima tiene sus particularidades, que en muchos casos pueden conocer mejor quienes han residido allí durante los últimos dos años. Aunque no siempre es necesario residir en una zona para conocerla, sí es importante que la población pueda estar representada por vecinos del lugar.

Lo interesante aquí, y la tarea del próximo Congreso, será articular una nueva reforma electoral, tal vez empleando la misma proporción de diputados respecto a la cantidad de población, es decir, 160 000 electores por cada regidor, y que estos sean elegidos por cada uno de los distritos de Lima Metropolitana, al igual que los consejeros regionales en el Callao.