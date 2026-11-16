El Perú despide hoy a su ciudadano vivo más ilustre, quien pese a haber sido operado hace apenas un mes de un tumor cancerígeno en el pulmón, cumplió al detalle su ajustada agenda que incluyó viaje a la sierra y la selva, incluso en helicóptero, para estar cerca de millones de fieles que durante meses han esperado este retorno a casa del “padre Roberto”.

Hoy nos queda despedir al papa León XIV, quien retorna al Vaticano, lugar al que no tenía previsto llegar ni como obispo ni cardenal ni papa, pues su proyecto de vida era quedarse en el Perú el resto de su vida, como señaló en 2015, en su solicitud formal para obtener la nacionalidad peruana.

En estos días, el pontífice ha dado al país un mensaje de unidad, reconciliación y esperanza. Sus palabras fueron para todos, sin cuestionamientos a personas ni posturas políticas, por más que algunos han querido ver ataques al gobierno o a sus rivales. Son los que han tratado de politizar el viaje pastoral de quien solo ha venido a abrazar a su pueblo.

Sus palabras, estamos seguros, no caerán en saco roto, y menos cuando tanto las necesitamos los peruanos. pues vivimos momentos complejos, especialmente por la violencia callejera y lo que nos va a traer el fenómeno El Niño.

Es el momento del adiós, pero la esperanza y la fe en que las cosas mejorarán, están al tope tras esta visita.

¡Adiós papa León, el Perú y su querida Diócesis de Chiclayo, jamás lo olvidarán!