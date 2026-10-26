No existe la menor duda que el fenómeno El Niño que se viene será devastador, y que una vez que pase habrá que comenzar con la reconstrucción de la infraestructura dañada. Si se tiene en cuenta que el gobierno de Keiko Fujimori recién comienza y que será su naciente gestión la que tendrá que hacer dicha labor por los siguientes cuatro años y medio, es de esperarse que ya se estén preparando para semejante reto.

Y lo señalamos porque en el país hemos tenido malas experiencias en procesos de reconstrucción tras emergencias, pues los procesos no estuvieron a la altura de lo que la población afectada necesitaba. Si vamos a tiempos lejanos, recordemos al Forsur tras el mortífero terremoto de Pisco y Chincha de agosto de 2007, en el segundo gobierno aprista, y los fenómenos climáticos que castigaron a la costa norte.

Nos referimos al lamentable trabajo de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios creada en 2017 tras el Niño Costero, y al que siguió con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en la parte que debía trabajar para para recuperar los efectos del Ciclón Yaku de 2023, a inicios de la gestión de Dina Boluarte.

Sea bajo la denominación que sea, lo que tiene que haber desde abril y mayo del 2027 es un eficiente trabajo de reconstrucción que mejore las condiciones de vida de los peruanos afectados, y que haga que no sucedan nuevamente tragedias que puedan ser evitables con una gestión eficiente. Sería la primera vez que se haga.

Eso lo deben ir pensando desde ahora en el Poder Ejecutivo.