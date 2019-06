Verdades a media voz

“Cómo va evolucionando la chica, pero qué bueno que haya crecido y tenga su departamento con el sudor de su frente (...) Pues si ella trabaja duro y parejo con el sudor de su frente, pues seguramente lo logrará”. Melissa Klug, madre de los hijos de Jefferson Farfán, se refiere así a Yahaira Plasencia -aunque no la menciona-, apelando a la sorna, a esa burla que no se disimula pero que se usa para descalificar. Supuestamente es “graciosa”, pero en el fondo su discurso machista termina relegando a una mujer al plano del mero objeto sexual que consigue sus propósitos apelando a su cuerpo.

No le identifica ningún mérito a una “rival” que no lo es. Claro, dirá que no quiso decir eso, que la están malinterpretando, que no se refiere ella. Bueno... Parece estar de moda. Lo mismo seguro podrá decir Magaly Medina, a quien muchas veces hemos visto sacar cara por la mujer en sus programas, ponerse del lado de la víctima, pero “sin querer queriendo” reafirmando el estereotipo ese de “para ellos todo, para ellas nada” con uno de sus recientes comentarios en su programa: “¿Tú crees que es ella, Yahaira, la que no quiere oficializar a Jefferson? Yo creo al revés, porque todo el mundo se va a burlar de él porque ella lo (señal de cuernos)”.

O sea, cuando un jugadorazo saca los pies del plato es una hazaña, pero cuando lo hacen ellas, por poco deben pasearse por las plazas con un cartel en el pecho pidiendo perdón y recibiendo pedradas por su afrenta. Aunque luego digas “no quise decir eso” pero lo lanzaste, lo que en el fondo piensas es un “acto fallido” que no lo es tanto. Lo que piensan muchos, esas propias verdades que salen disfrazadas de comentarios sin importancia, no solo alcanzan a figuras mediáticas de la farándula.

Aquí una perla de los últimos días. “De pronto dijimos: ‘Oye, necesitamos un provinciano en la plancha porque hay demasiados blancos’ y terminó como presidente por lo que todos sabemos”. Carlos Bruce, congresista de la República, uno de los principales voceros de la comunidad LGTBIQ, que exige tolerancia, respeto, igualdad, no precisamente predicando con el ejemplo. También lo mismo, esforzándose en aclarar que no dijo lo que dijo, que no quiso excluir, menos discriminar. Tres ejemplos palpables y una sola realidad. Lo que se aparenta, lo que se dice de boca para afuera, y realmente lo que uno piensa, aunque lo niegue mil veces. La verdad purita y descarnada que siempre será difícil de disimular.