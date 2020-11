“Nosotros tenemos información fidedigna de que han pagado a muchísima gente que fue a las marchas y han puesto movilidad para trasladarla hacia la Plaza San Martín”, dijo el congresista de UPP, Héctor Maquera, en Tacna.

“Los jóvenes han sido incentivados por el Partido Morado. Ellos son responsables de todo esto”, manifestó el parlamentario de Acción Popular, Ricardo Burga.

A veces pienso que estos y otros legisladores intentan hilvanar argumentaciones y apelan a razonamientos increíbles solo para provocar a los jóvenes.

Lo que sí estoy seguro es que no andan por las calles (seguro por temor a afrontar actos de repudio) y por lo tanto están desconectados de lo que sucede en el país. Viven un mundo aparte que les concede esa mezcla rara de autoridad moral, superioridad e hipocresía. Por eso exponen como verdades cosas que son indemostrables. Esto solo los lleva a una interminable espiral autodestructiva no solo de ellos sino también de sus partidos políticos. Y si bien, sus agrupaciones necesitan de militantes, mal que les pese, necesitan muchísimo más de la mayoría de peruanos.

Pero si no andan por las calles, por lo menos que anden por las redes. Y no solo para revisar las encuestas (13% de peruanos participó en las marchas y 73% no participó pero las apoya, según Ipsos Perú) sino también para que comprendan que sus hábitos destemplados para defender su posición política se degradan ante la realidad.

Las marchas de protesta contra la vacancia presidencial, Manuel Merino y los congresistas no solo ocurrieron en la Plaza San Martín. También se realizaron en distritos como La Molina, San Miguel, San Borja, Los Olivos y en casi todas las regiones del país. El rechazo a lo efectuado por el Parlamento ha sido un elemento de identificación de los jóvenes y un aglutinador de unidad nacional. No han tenido ningún compromiso ideológico, solo pusieron sobre el escenario la actitud de una nueva generación. Así que etiquetarlos con algún partido o intereses subalternos solo son frases cubiertas de histeria.