Una multitud recibió ayer en Lima al papa León XIV. Fue una demostración multitudinaria de fe, cariño y emoción para saludar al pontífice peruano en su esperado regreso a casa. Las calles se llenaron de rostros emocionados, familias enteras y miles de fieles que encontraron en su presencia un motivo para renovar su esperanza. Y ese sentimiento no se quedó en la capital: recorrió todo el país, porque el Perú reconoce en León XIV a alguien que conoce nuestra tierra, caminó junto a los más humildes y compartió de cerca sus necesidades y preocupaciones.

Hay algo particularmente valioso en esta visita: su capacidad para unirnos en medio de tantas diferencias. En un país acostumbrado a la confrontación, la desconfianza y las disputas políticas, la figura del Santo Padre genera afecto, respeto y consensos que pocas veces conseguimos construir. Luego de su apoteósico recibimiento en Argentina, el Papa llega al Perú con entusiasmo y un mensaje en el que una palabra se repite constantemente: esperanza. No es una expresión vacía. Es una invitación a recuperar la confianza, practicar la solidaridad y no resignarnos frente a los problemas que nos aquejan. Su conocimiento de nuestra realidad le otorga una cercanía especial a sus palabras, porque no habla de un país que desconoce, sino de una sociedad con la que compartió una parte importante de su vida.