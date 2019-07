Inés Melchor deja alentador mensaje, pese a no poder participar en los Juegos Panamericanos (FOTO)

Síguenos en Facebook

Inés Melchor no podrá participar de los Juegos Panamericanos Lima 2019 debido a una lesión en la espalda. Sin embargo eso no quitó a la deportista las ganas de agradecer a sus fans por sus palabras de aliento.

"Los que me conocen saben lo importante que es para mi poder representar al país y más si es en una competencia tan importa como los Panamericanos donde somos locales. Hoy, la vida me vuelve a jugar en contra y la frustración de no poder darle una nueva alegría al Perú me apena demasiado. Pero como todo en esta vida, toca darle vuelta a la página lo más rápido posible, pues aún hay cosas importantes por las cuales seguir luchando", esto se puede leer en el Instagram de nuestra atleta nacional.

Añadió que aún hay "metas que cumplir" y que alentará "como un hincha más".

"Gracias, muchas gracias a mis auspiciadores por todo el apoyo y confianza que me dan, y a todos mis seguidores y amigos que no dejan de enviarme palabras de aliento por esto tan difícil que me ha tocado vivir. Esto no acaba aquí, aún hay metas que cumplir. Ahora toca alentar desde las gradas como un hincha más. ¡¡¡Arriba Perú por siempre!!!", puntualizó.