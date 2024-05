Adolescente de 15 años confesó haber matado a su tío de un disparo en Ucayali

El centro poblado de San Juan Bautista, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, fue el escenario de un trágico suceso en el que un adolescente de 15 años acabó con la vida de su tío de un disparo en la cabeza, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras ser intervenido por agentes policiales, el menor confesó voluntariamente que él asesinó a su pariente identificado como Luis Carlos Merino Ponce de 30 años, así lo informó el general Carlo Rimachi, jefe de la XIII Región Policial.

“Él mismo confiesa el hecho, no hubo necesidad de preguntarle, al verse retenido indicó que él cometió el homicidio, más allá de eso no ha querido expresarse, pero no lo hemos forzado a nada. En el momento en que él acepta el hecho lo hemos dejado ahí para que sea el fiscal quien ya le tome la declaración respectiva”, expresó el general PNP.

Vivían juntos

El informe policial señala que las autoridades fueron alertadas tras recibir una llamada por la presencia de un cuerpo sin vida en una vivienda del sector Los Olivos en el mencionado centro poblado.

La policía encontró el cuerpo sin vida de Merino Ponce y una escopeta de caza. La hermana de la víctima identificó al sobrino como el responsable del crimen. El terrible incidente ocurrió el pasado 30 de abril.

Según las investigaciones, el adolescente vivía con su tío y después del incidente, se desconocía su paradero. Sin embargo, las autoridades lograron detenerlo y lo trasladaron a la Comisaría PNP de Pucallpa para continuar con las investigaciones.





