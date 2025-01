El alcalde de Ancón, Samuel Daza, cuestionó a Repsol por no comunicar su plan de acción para rehabilitar las playas afectadas por el derrame de petróleo.

El burgomaestre indicó que dicha empresa aseguró que se limpiaron las playas contaminadas. No obstante, estas acciones no fueron certificadas por la OEFA.

“Repsol se ha burlado de Ancón, no nos ha devuelto las playas limpias que es lo primero que le hemos pedido. Su plan de rehabilitación no existe. Ellos mandan su comunicado diciendo que las playas están limpias, pero no tiene ningún valor”, declaró par Exitosa.

Además, Samuel Daza señaló que la OEFA emitió un comunicado donde se pronuncian sobre el estado de las playas en la actualidad. A pesar de ello, el alcalde dijo que sería mejor si publican un pronunciamiento en el que se indique si aún existen o no hidrocarburos en los balnearios.

En ese sentido, el alcalde de Ancón considera que los anteriores comunicado no fueron claros.

“Es simple decir las 9 playas de Ancón están libres de contaminantes y se acabó el problema”, manifestó.

Alcalde de Lobitos tras un mes del derrame de petróleo: “Se debe resarcir el daño al ecosistema marino”

El alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, se pronunció, a un mes del derrame de petróleo en dicha localidad, que aún no se avanza con la limpieza del ecosistema marino, pues indicó que solo se realizaron labores en las playas, pero no en el mar.

“Nosotros ya hemos sido perjudicados en el fondo marino que es el problema que hay que resarcir. (Hay) un daño al ecosistema. Se debe resarcir el daño al ecosistema marino. Ahí no estamos atacando ese problema, ni Petroperú o el gobierno. Están haciendo los estudios la OEFA”, sostuvo a RPP.

El burgomaestre afirma que la versión que dio el gerente de Petroperú, Oscar Vera, respecto a que todo estaba 100% limpio, solo lo mencionó para salir del paso.

“Fue una versión, que de repente, por la facilidad para salir del tema lo mencionó, pero en aquel entonces cuando dijo eso todavía nosotros no teníamos el trabajo culminado, ni habíamos avanzado a un 90 % en limpieza de playas”, manifestó.

Bancayán expresó que dicho incidente ambiental afectó las actividades económicas y la calidad de vida de los pobladores de Talara, ya que las playas se encuentran vacías.

“El pescador no puede salir a pescar, los hoteleros dejaron de recibir huéspedes. Toda la cadena turística que se daba en verano ha sido afectado, por eso nosotros estamos esperando que terminen los informes. Nosotros pedimos que se nos reconozca a los afectados. No solo una compensación a la población, sino de recuperación de nuestro mar”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR