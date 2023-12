Las prioridades para elaborar proyectos y ejecutar obras en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) están de cabeza, ya que después de 40 días de haber recibido S/7,960,478 para obras preventivas ante el fenómeno El Niño (FEN) no se ha invertido ni un sol; sin embargo, el alcalde Arturo Fernández Bazán estaría avalando gastos para actividades por fiestas navideñas.

En efecto, los últimos días de noviembre se dio celeridad al pedido de aprobación a una asignación presupuestaria de S/ 332,732 para organizar y celebrar, en los siguientes días, la actividad denominada “Turismo de Luces para Trujillo”.

El dinero para esa actividad saldría del Programa 127, relacionado al sector Turismo.

Renuncia

Coincidentemente, el 28 de noviembre la subgerenta de Turismo de la MPT, Mónica Emperatriz Rodríguez Cabrera, renunció al cargo, presumiblemente, por no estar de acuerdo con esta solicitud de presupuesto que saldrían de su área.

Pero al no haber una subgerente de Turismo, fue el gerente de Desarrollo Económico Local, Ronnie Fabian Cárdenas, quien mediante oficio N°1882-2023, le solicita al gerente de Administración y Finanzas, Omar Burga Benguer, que evalúe el pedido para realizar dicha actividad.

Es más, alega que él realiza la petición porque su área tiene relación con el desarrollo turístico.

Ingeniero

Otro punto sospechoso de todo este caso es que el 30 de noviembre, el alcalde firma la resolución N° 741-2023, designando en el cargo de subgerente de Turismo a Miguel Gamboa Miñano, quien es un ingeniero agroindustrial.

“Acá estamos ante un alcalde ‘suicida’ porque cada día se mete en problemas y no se detiene a pensar de que está haciendo las cosas mal. Esto y otras irregularidades más las vamos a denunciar ante la Fiscalía. No es posible que realicen estos gastos que no están programados”, dijo el regidor Jorge Vásquez.