La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) del 2023 revela que el 10% la población peruana no tiene agua potable y 23% no accede al alcantarillado, lo que significa que unos 3.3 millones de peruanos no cuentan con una red pública de agua potable y 6.4 millones no tienen conexiones de alcantarillado.

En el Perú, miles de personas buscan formas de acceder a un crédito que los ayude a obtener una mejor calidad de servicios básicos de agua y desagüe. Por ello, Liliana Lescano, jefa de productos de Caja Piura, nos brinda algunas recomendaciones para poder acceder a uno de una manera segura y adecuada para buscar el bienestar y la representación de una mejora de su salud publica.

¿Cuánto es el monto mínimo de préstamo de Aqua Crédito?

Lescano agregó que el monto mínimo del préstamo es de 500 soles y un máximo de hasta 15 mil soles con un plazo de pago de cuota fija que va desde los 3 hasta los 36 meses.

¿Quiénes pueden acceder a Aqua Crédito?

En general, el rango de edad de personas que solicitan Aqua Crédito está entre los 18 y 53 años, lo que representa unos 2270 clientes; de estos, el 49.67% corresponde a mujeres mientras que el 50.33% son del sexo masculino.

El mayor número de colocaciones de Aqua Crédito se concentra en la zona Nor Oriente del Perú como Bagua Grande, Cayaltí, Bolognesi y Tarapoto sostuvo Lescano, sin embargo, precisó que el interés del producto está presente en otras zonas del país como: Puno, Ica, Tacna y Arequipa.

¿Cuántas colocaciones cubrió Aqua Crédito?

Al cierre de enero del 2024, Aqua Crédito de Caja Piura registró 2897 colocaciones cubriendo las necesidades de financiamiento para construir, ampliar, mejorar, adecuar y refaccionar, servicios higiénicos y de agua o desagüe de viviendas o negocios de zona rurales y periurbanas, informó Liliana Lescano, Jefa de productos de Caja Piura.

¿Cuáles son sus principales beneficios y usos?

Este financiamiento puede usarse para construir, ampliar, mejorar, adecuar y/o refaccionar los servicios higiénicos y lavaderos, además de conectar la red de agua y desagüe. También puede utilizarse para la compra de tanques y cisternas. Entre el 2019 y diciembre del 2023, Caja Piura desembolsó S/33,168,482 millones de soles de Aqua Crédito, logrando un impacto positivo en la vida de más de 13 mil familias para mejorar conexiones de agua y saneamiento.