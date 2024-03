Lucy Linares de Román (63) es fundadora, directora y profesora en dos instituciones educativas en la región de Arequipa. Lleva 40 años impartiendo conocimiento y formando personas. Su especialidad son los más pequeños, niños de 3, 4 y 5 años de edad.

Comenzó esta aventura cuando tenía 23 años, tuvo que dejar la comodidad de su hogar en la ciudad de Arequipa para viajar al centro poblado de Achanizo del distrito de Cháparra de la provincia de Caravelí.

Le puso nombre al jardín que se encontraba en etapa de creación, “Mi Pequeño Mundo”, con seis niños fundó lo que ahora es una institución educativa sólida y es recordada hoy, en el Día Internacional de la Mujer, por la sacrificada labor que ejerce con mucho amor y está a punto de cesar en el magisterio.

¿Cómo llega a Achanizo?

Fui destacada y nombrada en Achanizo, una plaza de creación. Tenía 6 niños y luego comencé a sacar promociones. Tenía que ir a los domicilios a concientizar a los padres de familias y llegué a tener 18 niños. En aquellos tiempos no había inicial y los mandaban de frente a primaria. La comunidad me brindó un local. Teníamos desayuno de Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), las mamás cocinaban. Solamente en feriados largos, Fiestas Patrias y Semana Santa venía a Arequipa. La remuneración no era buena como ahora que se está ganando mejor.

¿Había movilidad hasta Achanizo?

Era el año 1983, un lugar bonito y acogedor pero muy alejado. Mi primer viaje fue en camión con ovejitas y borregos, para mí era todo nuevo y muy bonito. Me tomó dos horas de viaje desde el distrito de Chala. En Achanizo fue mi creación, me dieron un pequeño lugar y comencé a conseguir las mesas y sillas, lo he creado y le puse el nombre Mi Pequeño Mundo. Salí de allí a los ocho años, me dio mucha pena, tenía mi jardín establecido con juego y todo.

¿Por qué dejó de trabajar en Mi Pequeño Mundo?

Ingresó el terrorismo y era aterrador. Un día pasaban las camionetas de los terroristas disparando, al día siguiente entraban los militares. Nosotros estábamos en medio de dos bandos, ingresaban a nuestras viviendas a revisar si teníamos dinamitas o explosivos y era aterrador. Pedí mi cambio.

¿Regresó a la ciudad de Arequipa?

Fue otra creación en Arequipa, en el año 1992, donde permanecí 20 años en el asentamiento humano Villa El Triunfo, un pueblito recién creado en el distrito de Sachaca. No había nada, me dieron una habitación pequeña prestada. Tramité un terreno y me dieron, con ayuda y gestiones en el municipio logré conseguir un aula y luego con Foncodes otra aula. Trabajé con ONG y pedía colaboración al colegio Max Uhle para el material, en Navidad quería que mis niños tengan su fiesta y hemos gestionado con empresas. Me retiré también con mucha pena de la Institución Educativa Villa El Triunfo.

¿Qué se necesita para ser una profesora de inicial?

Querer a los niños. Me gustan mucho los niños y como dice el lema, todo es por amor y nada es por la fuerza. Un niño es un ser muy tierno y veo como una profesora puede inculcarle valores y responsabilidades que el niño lo capta. He tenido muchas promociones, varios son profesionales y satisfacción de haber sido yo quien los formó en esos tres años que permanecieron conmigo, que son lo más importante en la vida de una persona. Debido a mi salud estoy en la última parte de mi carrera, ahora es tiempo de dar la oportunidad a otra directora. Este año ya no voy a trabajar.

¿Qué significa para usted el Día Internacional de la Mujer?

Felicitar a la mujer luchadora que nunca deja de trabajar. Sale de su trabajo y luego ingresa a su nuevo trabajo que es el hogar. En mi caso soy unidocente, soy directora, hago gestiones, como profesora con los niños y de personal de servicio porque estoy sola. Toda mi vida dedicada a los niños.