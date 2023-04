De acuerdo al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las nuevas autoridades locales no estarían utilizando adecuadamente los recursos que se obtienen del canon minero para avanzar en el cierre de brechas sociales.

“La minería ha dotado de recursos a nuestro país a través de los impuestos que ellos pagan, pero lamentablemente (...) no se utilizan adecuadamente y no repercuten en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, más, por el contrario, se despilfarra porque no se priorizan los objetivos como cierre de brechas en educación, salud”, señaló el economista Carlos Dávila para el diario Hocicón.

En esa línea, el economista considera que “no es concebible ni justificable” que en los primeros 100 días de gobierno de las nuevas autoridades haya distritos y provincias que no hayan ejecutado ni siquiera el 1% del presupuesto que se les asignó para la ejecución de obras.

Especialmente cuando se trata de las zonas donde hay mayor cantidad de ciudadanos en situación de pobreza. Recordemos que según información del MEF, en la región Ayacucho las provincias con menor ejecución de presupuesto en obras son Páucar del Sara Sara (0.6%), La Mar (0.4%), Víctor Fajardo (0.1%) y Vilcashuamán (0.1%).

“Es comprensible que un alcalde sea nuevo o que sea su primera experiencia política, pero no justifica que no se rodee de gente proba y capaz que le pueda asesorar. Las principales gerencias y jefaturas deben estar cubiertas justamente por gestores y profesionales con experiencia en la gestión pública, regional o municipal, pero lamentablemente eso no ocurre”, resaltó el especialista.