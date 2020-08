Las largas colas de los beneficiarios del Bono Familiar Universal en las distintas agencias bancarias en todo el territorio nacional es un tema que a pesar de la información emitida por las autoridades se convirtió en una constante luego del anuncio del Ejecutivo.

Ante esta situación, el Gerente de Operaciones del Banco de la Nación, Alfredo Calle, subrayó que la población que recibirá este subsidio no tiene que acudir hasta las agencias ni para cobrar ni para buscar información al respecto, pues, se han hecho esfuerzos para evitar las aglomeraciones y contrarrestar la propagación del coronavirus.

“Hay una necesidad de la población por el subsidio monetario. Les recomendamos que no necesitan hacer cola para cobrar su bono y buscar información, que no lo hagan no solo por eso, sino que cuiden su salud. Hacer colas es acercarse a las aglomeraciones y en esta época de pandemia no es algo saludable, no vaya a las agencias a exponerse”, señaló en diálogo con Correo.

El funcionario explicó que existen cuatro mecanismos mediante los cuales las personas pueden cobrar fácilmente su bono de S/ 760 soles, cuya fecha está programada para finales de setiembre.

El primer método es el “Abono en cuenta” para lo cual se ha identificado a quienes poseen una cuenta bancaria activa, así como su tarjeta de crédito que también deberá estar en funcionamiento.

Señaló que otra forma es la de “Banca por celular” que ha sido creada con el propósito de que las personas que no tienen cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito puedan hacer uso de su dinero mediante un cajero automático y los cajeros multired.

También mencionó que una tercera opción es el “Pago en “Ventanilla” pero que esto está destinado a un grupo reducido de personas que no tienen cuenta bancaria y que no poseen celular.

Finalmente, otra modalidad es la utilización de los “Carritos Pagadores” que se realiza con la ayuda de empresas de transporte de valores y que llegan a las zonas rurales del país para que se entreguen personalmente el subsidio a los beneficiarios.

“RETO GRANDE”

El representante del Banco de la Nación consideró que el pago de los bonos es “un reto grande” debido a que los beneficiados son una población diversa donde se deben usar distintos métodos de comunicación.

“No solamente es pagar un subsidio monetario, sino es pagarlo a un grupo grande de personas diversas, con distintos perfiles, donde el hacer llegar el mensaje sea algo mucho más complejo (...) Es un grupo heterogéneo donde los alcances y la forma de comunicar tiene que ser distinta, diversa, compleja”, sostuvo.

Consultado sobre como se entrega este bono en las zonas rurales del país y cómo es la forma de comunicación en lugares donde no hay acceso al internet, manifestó que para ello se usan los medios radiales que tienen gran alcance y sirve para informar a los pobladores. A esto se agrega, dijo, el trabajo de las municipalidades de cada sector quienes ayudan a estas personas.

Finalmente, anunció que esta segunda entrega de de bono beneficiará a 8.6 millones de personas.

