El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció, este martes en la noche, que los usuarios pueden realizar sus operaciones con normalidad luego de que superaran los inconvenientes que se presentaron en sus diversas plataformas y aplicativos, como Yape y Banca Móvil BCP.

Mediante redes sociales, la entidad bancaria señaló que los clientes ya pueden utilizar Banca por Internet, Telecrédito, Banca Móvil BCP, Vía BCP, los cajeros y agentes, el aplicativo Yape y las tarjetas de crédito.

Sin embargo, el BCP dejó en claro que algunas operaciones como “pago de servicios y transferencias interbancarias” se estarán restableciendo progresivamente.

Tras los problemas, el BCP extendió el horario de atención en sus agencias hasta las 7:00 p.m. En ese sentido, exonerarán el pago adicional a las personas que debían pagar este martes su tarjeta o préstamo.

“Si el pago de tu tarjeta o préstamo vence hoy y no has podido pagar por las intermitencias de nuestra app, no te preocupes, podrás hacerlo el día de mañana. Cualquier gasto asociado al pago atrasado será exonerado o reembolsado”, sostuvo el BCP mediante un comunicado.

Finalmente, el Banco de Crédito asegura que continuarán trabajando para que un “incidente” similar no vuelva a ocurrir.

TE PUEDE INTERESAR