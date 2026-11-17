El Ministerio del Ambiente (Minam) otorgó un reconocimiento a Caja Huancayo por su contribución al financiamiento verde, la inclusión financiera y el desarrollo de emprendimientos sostenibles en la Amazonía peruana.

La distinción se realizó durante el Primer Encuentro Regional de Articulación Financiera y Reconocimiento de Resultados del Programa para Bionegocios, desarrollado en La Merced, provincia de Chanchamayo, región Junín.

La ceremonia contó con la participación del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero; el viceministro Willian Fernando León Morales; representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autoridades y entidades financieras aliadas.

Caja Huancayo concentra el 66,9 % de su cartera de bionegocios en la Selva Central

Como parte de su estrategia de financiamiento sostenible, Caja Huancayo facilita el acceso al crédito a emprendedores dedicados a la agroforestería no ganadera, la producción forestal no maderable, el ecoturismo y la acuicultura.

Entre las principales actividades productivas financiadas figuran los cultivos de café, cacao, cítricos y plátano.

Asimismo, el 66,9 % de su cartera de bionegocios identificada corresponde a la Selva Central de Junín. Asimismo, el 50,9 % de dicha cartera ha sido validada por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), mientras que el 49,1 % se encuentra pendiente de validación.

Financiamiento verde contempla un bono del 15 % para buenos pagadores

El Programa para Bionegocios permite acceder a financiamiento para capital de trabajo y activos fijos, destinado a la adquisición de insumos, maquinaria, equipos, infraestructura y mejoras productivas.

Además, contempla un Bono del Buen Pagador equivalente al 15 % del monto desembolsado, beneficio sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa.

La iniciativa también comprende asistencia técnica, educación financiera y oportunidades de articulación comercial para fortalecer las capacidades de los emprendedores amazónicos.

Durante el encuentro regional también se reconoció a tres bionegocios beneficiarios del financiamiento y se destacó el otorgamiento de 5000 créditos en el marco del programa impulsado por el Minam en la Amazonía peruana.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de Cofide, que articula la canalización de recursos mediante entidades financieras aliadas.

Caja Huancayo cuenta con presencia en localidades de la Selva Central como La Merced, Perené, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Mazamari y Pangoa, donde promueve el acceso al financiamiento de actividades productivas vinculadas al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.