Callao: Secuestró y agredió a su pareja durante dos días (VIDEO)

Luis Enrique Chepe Candia secuestró a su expareja y la mantuvo cautiva durante dos días en su habitación en el Callao.

El secuestrador de 23 años, en el tiempo que retuvo a la joven, la agredió físicamente y la mantuvo amarrada para que no pueda escapar.

"Me metió cachetadas en la cara, me metió puñetes, me golpeó en las costillas, estuve gritando y nadie se metía", testificó la joven que mantuvo en reserva su identidad.

La joven pudo comunicarse telefónicamente con su madre y ésta fue a denunciar a la policía, den la comisaría de Carmen de la Legua, y de inmediato llegaron hasta el inmueble donde la joven estaba retenida.

Chepe Candia fue detenido por la urbanización San Germán, y se le encontró un envoltorio de marihuana.

Pese a esto, el secuestrador contestó que entre ambos, él y su expareja, hubieron agresiones físicas.