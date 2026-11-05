La campaña navideña 2026 generaría un incremento de entre 10% y 15% en la contratación de trabajadores temporales en Perú, respecto al año anterior, de acuerdo con las proyecciones de Adecco, empresa especializada en gestión de recursos humanos. Los sectores de comercio minorista (retail), consumo masivo, logística y comercio electrónico impulsarían la demanda de personal durante los últimos meses del año.

Las oportunidades laborales estarían dirigidas principalmente a personas interesadas en trabajar en ventas, atención al cliente, reposición de productos, almacenamiento y distribución de mercancías, debido a la necesidad de las empresas de reforzar sus operaciones ante el incremento del consumo por las fiestas de fin de año.

Andrea Gonzales, gerente de Adecco Sales & Marketing, explicó que las compañías necesitan ampliar sus equipos para responder al movimiento comercial de la temporada. Según señaló, los perfiles comerciales, de reposición y atención al cliente estarían entre los más solicitados.

¿Cuáles serán los puestos de trabajo más solicitados para Navidad 2026?

Según las estimaciones de Adecco, las posiciones comerciales y de ejecución en puntos de venta concentrarían entre el 60% y el 70% de las contrataciones temporales previstas para la campaña navideña.

Entre los empleos de mayor demanda destacan los promotores y asesores de venta, encargados de atender a los consumidores y comercializar productos, así como los mercaderistas y reponedores, responsables del abastecimiento y exhibición en tiendas y supermercados.

Los puestos logísticos también tendrían una participación importante, especialmente en almacenes, preparación de pedidos y despacho de productos, actividades relacionadas con el crecimiento del comercio electrónico y la distribución de mercancías.

Lima y Callao concentrarían la mayor demanda laboral

Lima Metropolitana y Callao serían las zonas con mayor número de oportunidades de trabajo temporal debido a la concentración de establecimientos comerciales, centros de almacenamiento y operaciones logísticas.

Sin embargo, Adecco también proyecta una demanda importante de trabajadores en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco, donde las cadenas comerciales y las empresas de distribución requieren reforzar sus equipos durante la temporada navideña.

La contratación de personal no se limitaría a las tiendas y supermercados. Las operaciones de comercio electrónico también necesitarían trabajadores para preparar pedidos, organizar inventarios y atender los despachos vinculados con las compras de fin de año.

¿Cuánto duran los contratos de trabajo por campaña navideña?

Las empresas comenzaron a adelantar sus procesos de selección entre septiembre y octubre de 2026 para cubrir sus necesidades de personal antes del periodo de mayor actividad comercial.

Según Adecco, los contratos temporales ofrecidos para esta campaña suelen tener una duración de uno a tres meses, principalmente durante noviembre y diciembre.

Algunas contrataciones podrían prolongarse hasta enero de 2027, debido a la campaña de verano, el movimiento comercial posterior a Navidad y las actividades de liquidación de inventarios.

Fenómeno El Niño podría incrementar la demanda de trabajadores

Las posibles condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño también podrían influir en las necesidades de contratación de las empresas hacia el cierre del año.

De presentarse dificultades en el transporte de mercancías o interrupciones operativas, las compañías de logística, distribución y abastecimiento podrían requerir personal adicional para implementar planes de contingencia.

Adecco también advierte que las empresas de bebidas, alimentos y productos estacionales podrían enfrentar una mayor demanda de trabajadores si las condiciones climáticas favorecen un adelanto de la campaña de verano.

Este escenario constituye una posibilidad considerada en las proyecciones empresariales y no una confirmación de que las contrataciones adicionales vayan a producirse.