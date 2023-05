Las carreteras que unen las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín en el ambito del Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem) se encuentran abandonadas, pues actualmente no garantizan la transitabilidad segura de vehículos y conductores que se desplazan en la zona. Así lo advirtió el Módulo Defensorial de Pichari.

La entidad solicitó a Provías Nacional realizar acciones para revertir el mal estado de las carreteras, luego de efectuar una supervisión donde se verificó que las vías presentan abundantes huecos, piedras y daños producto de las lluvias.

“Estas rutas son canales de conexión para el traslado de pacientes de gravedad del Vraem al hospital de mayor referencia ubicado en la región de Ayacucho, sin embargo, en algunos casos no han podido ser trasladados por las condiciones de las carreteras. Este problema también incrementa los precios de venta de los productos que llegan al Vraem para la canasta básica de la población, perjudicando gravemente la economía”, precisó Elvis Guzmán, coordinador del módulo defensorial.

Según información obtenida por el módulo defensorial, aún está pendiente la culminación del asfaltado de 30 km de la carretera de Huayllapampa hacia Ayna (San Francisco), perteneciente a la región Ayacucho. El contrato de ejecución fue resuelto, quedando la obra inconclusa.

Asimismo, desde el año 2019, la Subdirección de Conservación de Provías Nacional tendría pendiente la adjudicación de un contratista para el mantenimiento de la carretera Ayna – Kimbiri – Pichari – Unión AshaninKa, perteneciente a la región Cusco, hasta el centro poblado de Yoyato en Río Tambo, perteneciente a la región Junín.

El representante de la Defensoría del Pueblo también explicó que si bien existe una oficina zonal de Provías en el Vraem cuya función es realizar los mantenimientos rutinarios de las pistas; no obstante, a la fecha, no cuenta con el presupuesto y maquinarias necesarias. Debido a esta carencia, Provías en el Vraem promovió la suscripción de convenios con las municipalidades distritales de Pichari y Unión Ashaninka, pero no ha sido suficiente para solucionar los problemas en las vías.

“Solicitamos a Provías Nacional adoptar acciones urgentes a fin de garantizar la ejecución de obras pendientes, y a la oficina zonal fortalecer sus acciones para contar oportunamente con el presupuesto y materiales para realizar el mantenimiento rutinario. A su vez, pedimos a las municipalidades distritales de Pichari y Unión Ashaninka fortalecer la articulación con Provías Zonal Vraem para que se cumplan con los convenios suscritos”, añadió Elvis Guzmán.