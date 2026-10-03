La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huaylas solicitó 18 meses de prisión preventiva para Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Artila, investigados por el asesinato de la periodista Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”. Según dio a conocer Infobae, el pedido será evaluado este domingo 4 de octubre a las 2:30 p. m. por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas.

Según la hipótesis fiscal, Luis Obispo Díaz habría efectuado los disparos contra la comunicadora, mientras que Ronald Toro Artila habría financiado el ataque. Ambos son investigados por su presunta participación en el crimen ocurrido el 19 de septiembre cerca del mercado de Caraz, en Áncash.

El Ministerio Público atribuye a los investigados los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa, lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía también fijó en ocho meses el plazo para la investigación preparatoria.

El fiscal Raúl Godos Sedán sustentará el requerimiento ante el juez Miguel Dueñas Arce durante la audiencia virtual. El magistrado deberá determinar si corresponde imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.