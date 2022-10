¿Qué pasó con Gabriela Sevilla Torello? El caso de la mujer, de 30 años, a la que todos andaban buscando durante más de un día y que había desaparecido cuando se dirigía a una clínica local para dar a luz, ha dado un giro inesperado. La mujer apareció si su bebé y, según las autoridades, nunca habría estado embarazada.

El caso ha sorprendido a propios y extraños, que durante las 34 horas que desapareció la mujer, compartieron su imagen, incluso de su baby shower, y notas ante el miedo de que pudiera haber caído en manos de mafia de trata de personas que hayan querido robarle a su bebé.

#PNPInforma 📢| Comunicado n.° 35-2022, con relación a mujer embarazada que salió de su domicilio y abordó un taxi con dirección a una clínica y apareció 36 horas después. pic.twitter.com/ZkTA1QQ4ga — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 21, 2022

Cuando la mujer apareció, el clamor era buscar a la bebé y se activaron las alarmas. Entidades como Migraciones, Ministerio de la Mujer, Fiscalía y la Policía le dieron atención al caso. Sin embargo, el anuncio del ministro del Interior, Willy Huerta, cayó como un balde de agua fría a todos: Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada.

🔴#EnVivo | "No es un único caso, son miles de mujeres y niñas que desaparecen en el Perú. Todas son Gabriela, todas son Martina, todos los casos son únicos y debemos actuar de la misma manera"

Ministra @CDavilaMoscoso en @noticias_tvperu pic.twitter.com/IWNkeENBPQ — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 21, 2022

¿QUÉ PASÓ CON GABRIELA SEVILLA TORELLO?

Gabriela Sevilla Torello desapareció el miércoles 19 de octubre, a las 7 de la noche en Surco, cuando al romper fuente y tener signos de sangrado, decide tomar un taxi para dirigirse a la clínica Internacional, pero nunca llegó.

La joven se dirigía a la Clínica Internacional (Foto: GEC))

La Policía informó que la mujer apareció alrededor de las 4.55 de la mañana, en Villa María del Triunfo, pero no tenía a su bebé, quien iba a ser bautizada con el nombre de Martina. “Luego se dirigió a la casa de sus padres y la llevaron al hospital militar”, informó general Manuel Lozada, jefe de la región policial Lima.

El oficial informó que la joven estaba en estado de shock y que la unidad de trata de personas de la Policía ya se encuentra a cargo de las investigaciones de este caso. El Ministerio Público, por su parte, anunciaba el inicio de las investigaciones para dar con los responsables del rapto de Gabriela Sevilla Torello.

Mientras tanto, en las redes sociales se impulsaba la búsqueda de la bebé y Migraciones advertía que ningún recién nacido puede salir del país sin DNI ni pasaporte.

¡#MIGRACIONESPERÚ CONTRA EL TRÁFICO DE MENORES!



Ningún niño sale del Perú sin documentos sea DNI o pasaporte. Si viaja sin sus padres o con un solo progenitor, debe contar con los permisos notariales correspondientes.https://t.co/9OpW29vWIP@MimpPeru @MininterPeru — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 21, 2022





No estaba embarazada

El caso, sin embargo, dio un asombroso giro cuando el ministro del Interior, Willy Huerta, señaló que los médicos del propio hospital militar dieron el diagnóstico de que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada.

“Los médicos han indicado hasta el momento que no había embarazo”, dijo a la prensa desde el hospital militar, donde llegó acompañado del ministro de Defensa, Daniel Barragán.

“La persona no colabora. Ha estado renuente para la atención, para poder esclarecer la situación. La Policía en este momento continúa con las investigaciones para esclarecer la situación. La denuncia legal es por la desaparición de una persona supuestamente embarazada”, aseveró Huerta.

Investigación en su contra

El fiscal adjunto Paulo Loayza Calderón anunció que se evalúa investigar a la mujer por el presunto delito contra la fe pública. No se maneja la hipótesis de un presunto autosecuestro.

¿POR QUÉ EL EXAMEN MÉDICO DICE QUE GABRIELA SEVILLA NUNCA ESTUVO EMBARAZADA?

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que Gabriela Sevilla, la mujer que desapareció cuando iba a la clínica para dar a luz a su primera hija, no presenta “signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo”. Sin embargo, indica que tenía lesiones traumáticas corporales recientes.

El personal del Hospital Militar, en Jesús María, que atendió a Gabriela Sevilla dijo que “nunca hubo embarazo, ni ningún nacimiento. Las cosas claras”.

📢#FiscalíaInforma

El Instituto de Medicina Legal del #MinisterioPúblico concluyó que la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. pic.twitter.com/pSEOaO67BL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2022

¿QUÉ DICE GABRIELA SEVILLA SOBRE SU EMBARAZO?

Al salir del hospital militar, Gabriela Sevilla insistió en que sí estuvo embarazada y que, debido a que las autoridades no le creen, ella buscará su bebé. La mujer afirma que no le terminaron de hacer los exámenes respectivos y dijo sentirse consternada e indignada por el comunicado vertido por las autoridades. Sobre las circunstancia en las que desapareció, dijo que rompió fuente y tenía sangrado. Sin embargo, no dio más detalles sobre quién la traslado y cómo apareció en Villa María del Triunfo.

El padre de Gabriela Sevilla, así como otros familiares, insisten en que la joven sí estuvo embarazada. En tanto, representantes del Ministerio Público acudieron a la vivienda de Gabriela Sevilla para las diligencias del caso.