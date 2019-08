Sacerdote baila cumbia en plena misa: "Dios no me lo prohíbe" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El sacerdote Wilder Castillo, conocido también como el "cura bailarín", danzó al compás de la cumbia peruana durante la misa por la conmemoración de Santa Rosa de Lima, que se realizó en Chanchamayo, Junín.

En declaraciones a América Noticias, Wilder Castillo precisó que ni Dios ni la iglesia le prohíben bailar o escuchar ese tipo de música.

“(...) Me encanta la cumbia, la música. La iglesia no me lo prohíbe, Dios no me lo prohíbe. Eso hay que tenerlo bien claro. Es parte de mi identidad, de mi cultura”, aseveró.

En las imágenes de televisión, se observa como el sacerdote baila y realiza la misa con música cumbia de fondo, mientras que los presentes disfrutan de sus palabras y su peculiar forma de llegar a ellos.

"Hoy vivimos tiempos totalmente distintos donde el cura no solamente tiene que estar en lo altares sino también con el pueblo", señaló.

No obstante, el sacerdote Wilder Castillo aconsejó a las personas que si van a "brindar deben hacerlo moderadamente ya que en exceso conduce a la perdición y el pecado".