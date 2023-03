El futbolista Jean Deza no la pasa nada bien, luego de la difusión de unos audios donde asegura que en el club Cienciano de Cusco, se paga una planilla ‘blanca y otra negra’ a fin de evadir impuestos a la Sunat.

Tras el hecho el club cusqueño ha mencionado que iniciará un proceso de investigación disciplinario y que se hallan evaluando la permanencia o no del futbolista, esto en medio de duras críticas por parte de la hinchada de Cienciano, y hasta amenazas.

El último miércoles, luego del entrenamiento de Cienciano en la localidad de Anta, Jean Deza se animó a declarar, echándole la culpa de lo sucedido a su expareja, Elva Vracko, dejando entender que lo que busca es la entrega de más dinero para una de sus hijas.

“Ha sido algo muy fuerte en lo personal y para el club, que una de las mamás de mis hijas haya mostrado cosas que son privadas y que no son ciertas porque quiere seguir teniendo las mensualidades que tenía cuando yo estaba en el extranjero (...) Eso es lo más triste, que me haya grabado perjudicando no solo a mi sino a mis compañeros, a la institución, es algo que verán mis abogados”, señaló.

Luego intentó victimizarse señalando que tiene cuatro hijos y que “todos merecen lo mismo”, por lo cual habría hecho esas declaraciones a su expareja para que “se tranquilizara”.