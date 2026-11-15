Cientos de fieles se congregan en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas a la espera de misa del papa León XIV (FOTOS)
Cientos de fieles y ciudadanos llegaron hasta los alrededores de la Base Aérea Las Palmas para esperar la misa del papa León XIV como parte de las actividades programadas durante su visita apostólica al Perú. Los asistentes permanecen en las inmediaciones del recinto a la expectativa de participar en este encuentro multitudinario con el Santo Padre. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)