Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, consideró hoy la necesidad de que el gobierno ponga en marcha cercos epidemiológicos en las regiones más vulnerables ante la llegada de una eventual tercera ola. Recordó que son 12 las regiones donde hay presencia de la variante Delta, entre estas Lima, Callao, Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde “tiene que haber mayor presencia del Estado para fortalecer el sistema de salud”.

¿Qué acciones son urgentes?

Palacios mencionó el diagnóstico y tratamiento precoz y el aislamiento, como ocurrió en Arequipa.

“En Arequipa hubo un brote de COVID-19, se detectaron dos casos de Delta, significaba que habían muchos más, actuó el gobierno, hubo cerco epidemiológico y qué pasó, no creció la Delta, de lo contrario Arequipa estaría ahorita totalmente colapsada”, mencionó en RPP.

Palacios consideró que en el caso de Piura, por ejemplo, se requiere con urgencia la puesta en marcha de este cerco epidemiológico debido al incremento de casos. “Es el momento de los cercos epidemiológicos para poder apagar los brotes que pueden ocurrir en diferentes lugares del Perú y que de hecho esta ocurriendo como es el caso de Piura, así que el cerco epidemiológico es la estrategia de este momento, sin la menor duda”, enfatizó.

Consultado sobre la magnitud de una tercera ola, el médico que lidera este gremio señaló que dependerá del ritmo de las vacunaciones y de las acciones de salud pública que se tomen, así como del comportamiento de las personas.

Sobre la llegada de más vacunas al país, señaló que para el mes de agosto estaba previsto que sean 8 millones de dosis y a la fecha han llegado poco menos de 2 millones. “Está pendiente que lleguen en lo que falta de agosto los 6 millones restantes. Definitivamente este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar sino porque en la mente de las personas esta la idea de que ya no hay vacunas y ya no acuden, hay que superar esas debilidades”, señaló.

Preocupación en Piura

Las autoridades de la Dirección Regional de Salud (Diresa), EsSalud, Colegio Médico de Piura y otros gremios exigieron que el Ministerio de Salud destine la mayor cantidad de vacunas para continuar con el proceso de inmunización a los piuranos contra el COVID-19, y así evitar un gran impacto de la tercera ola.

El miembro del equipo técnico de la Diresa, Raúl Amaya, informó que ayer recibieron 24.570 dosis de la vacuna de Pfizer y 41.924 dosis de Sinopharm, a pesar que tenían programado recepcionar 34.950 dosis de Pfizer y 59.896 de Sinopharm.

“Existe un déficit de 10.380 de Pfizer y 17.972 de Sinopharm, por eso estamos exigiendo en conjunto que se destine más vacunas para continuar con la vacunación y evitar un gran impacto de la tercera ola”, dijo Amaya en declaraciones recogidas por el diario “Correo”.

Asimismo, los miembros del Colegio Médico de Piura alertaron que en la últimas semanas se ha observado un aumento de contagios diarios en la región, por lo que advierten a las autoridades sanitarias a mantenerse vigilantes ante el posible inicio de una tercera ola de COVID-19 en este departamento.

