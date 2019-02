Colegios que incumplan con normativa de protección al consumidor serán multados hasta con S/1.8 millones

Síguenos en Facebook

A tener en cuenta. Los colegios que incumplan con la normativa de protección al consumidor serán multados hasta con 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o S/1.8 millones de soles, así lo indicó la gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi, Ana Peña Cardoza.

“La sanción a un proveedor que incumple la normativa de protección al consumidor al brindar el servicio educativo, puede ir desde una amonestación hasta 450 UIT”, sostuvo.

Cave recordar que, los principales incumplimientos que se encontraron en el sector educativo en el 2018 fueron cobros no permitidos, fórmulas intimidatorias contra los estudiantes que no pagaban a tiempo, exigencias de útiles de aseo que no son parte del servicio educativo, además de cobro de intereses superiores al permitido, cuotas extraordinarias, el direccionamiento en la compra de útiles e incluso el no contar con el libro de reclamaciones.

"Recordemos que los únicos tres cobros permitidos son la cuota de ingreso por única vez cuando ingrese el alumno o alumna, la matrícula que no debe exceder la pensión de enseñanza, y la pensión de enseñanza", precisó.

Asimismo, señaló que algunas entidades educativas no pueden suspender el servicio educativo, ni impedir el ingreso al centro educativo y aula, al estudiante por falta de pago.