Yamelin Barboza compartió su testimonio sobre la situación que enfrentan nuestros compatriotas varados en Israel y la asistencia que requieren para abandonar el territorio israelí.

La mujer explicó que se comunicó con la Embajada de Perú en Israel, la cual le informó que, debido a la falta de vuelos disponibles en este momento, no podían brindarle apoyo para su repatriación a otro país.

“El sábado yo me contacté con ellos, me dijeron: ‘la solución está en que tú establezcas tus precauciones, que hagas caso a la seguridad que te indican, que es buscar el búnker y demás, pero de la Embajada, como tal, no lo hay’”, señaló a Canal N.

Adicionalmente, Barboza destacó que ha intentado salir de la zona en varias ocasiones, pero lamentablemente, tres vuelos programados fueron cancelados. En estos momentos, su única fuente de esperanza reside en la única aerolínea que sigue operando y hace un llamado a la solidaridad de los ciudadanos peruanos que han logrado salir, solicitando su apoyo.

“No les pido que nos lleven a Perú, queremos que nos puedan sacar de Israel. Ya nosotros vemos qué hacemos después. El tema es salir de aquí, ya que así ya no estaremos con ese riesgo y peligro de pensar que si van a caer misiles aquí, dónde me voy a esconder”, mencionó.