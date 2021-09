La expresidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, participó en el documental llamado “Peruanas del Bicentenario”, donde reveló que fue víctima de acoso.

El documental realizado por la periodista Vanessa López y, que está por estrenarse, busca dar a conocer la lucha de las mujeres que encabezan las instituciones más representativas del país.

Precisamente, fue Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, una de las mujeres que brinda su testimonio como víctima de acoso sexual.

“Sí (he sido víctima de acoso), muchas veces como toda mujer en este país. Cuando yo era joven he sido víctima de violencia y acoso sexual incluso”, cuenta Vásquez en el adelanto del documental.

“Cuando he intentado acceder a un cargo público, he tenido la terrible experiencia de que alguien me acosó sexualmente y me ofreció el puesto a cambio de una relación conmigo, eso fue una cosa que me marcó mucho”, narró la exparlamentaria.

Asimismo, Mirtha Vásquez reveló que el caso de acoso sexual se produjo cuando acudió a la Fiscalía para acceder a un puesto de fiscal.

“Él me dijo que podía darme en efecto una plaza en el lugar que yo quisiera, pero tenía que ser un lugar cerquita porque él iba a ir a verme (...) Me dijo ‘tú me gustas y yo quiero acostarme contigo’”, relata Vásquez.

Finalmente, Mirtha Vásquez contó por qué no decidió denunciar el hecho en aquella época de su vida. “En ese momento, eran aquellos años donde todavía yo creo no había mucha conciencia sobre la violencia de género”, comentó.

Vale indicar que este adelanto del documental “Peruanas del Bicentenario” se estrenó en medio de las críticas hacia el premier Guido Bellido, quien ha sido acusado de agredir verbalmente a la congresista Patricia Chirinos.

“Este documental lo realicé hace unos meses. Me parece muy oportuno darlo a conocer ahora cuando la lucha por la igualdad de las mujeres debe ser permanente. Cuando las agresiones deben parar YA... esta es una lucha de TODAS”, señaló la periodista Vanessa López en un tuit.

