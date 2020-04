Ante las críticas debido a los proveedores de los insumos y equipos médicos para la lucha contra el coronavirus en el Perú, el ministro de Salud aclaró que su sector ha pactado compras en distintos mercados y en base a distintos precios.

“Es como si fuésemos un paciente que necesita de medicinas para curarse y no morir. En ese caso, se pueden ofrecer precios menores pero con la condición de esperar dos o tres meses. El Perú no puede hacer eso por un germen que no conocemos”, sostuvo Zamora.

En ese sentido, el titular del sector Salud sostuvo que nuestro país compra bajo dos criterios: “conseguir los productos en el menor tiempo posible y la ley, tratamos de estar dentro del márgenes de las leyes”.

Así, Zamora sostuvo que el Perú ha salido a comprar a distintos mercados que posean el producto a distintos precios y presentaciones “para poder tener todas las opciones para ofrecerles a nuestros compatriotas”.

