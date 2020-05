Iquitos: Centro de Salud de Requena solo tiene a un médico atendiendo (VIDEO)

Videos: Diego Cáceres

“El centro de salud ha colapsado hace más de una semana. Tenemos personal de salud muy disminuido, de los cinco médicos que tenemos solo está atendiendo uno, todos los demás están en cuarentena porque han salido positivos”, afirma el encargado de este establecimiento de salud en la provincia de Requena, Aliardo SolSol Mera.

Requena es una de las provincias de la región Loreto que se encuentra en crisis sanitaria y no se da a basto para atender a sus pacientes. “Solo entregamos las medicinas a los diabéticos e hipertensos”, cuenta uno de los vigilantes de este centro de salud. Una provincia que registra más de 25 muertos en menos de dos semanas y el 90% de la población tiene síntomas de COVID-19.

Alcalde de Requena se encuentra aislado en su vivienda

“Pido auxilio por mi pueblo, necesitamos los médicos. Profesionales, enfermeras, técnicos están contagiados e incluso que quien es habla estamos aislados por más de 12 días, tememos todos los síntomas pero como no tenemos las pruebas rápidas no podemos descartar si tenemos o no, pero lo cierto es que como yo y muchos estamos enfrentando esta pandemia desde la casa con remedios caseros. El centro de salud no contamos con los servicios adecuados, nos faltan medicamentos, faltan balones de oxígeno. Loreto no solo es Iquitos, también es Requena, tenemos 11 distritos, necesitamos directamente su apoyo, señor Presidente”, manifiesta el alcalde de Requena, Orlando Jakers Huaymacari.

La Dirección Regional de Salud solo ha dispuesto 250 pruebas rápidas. Todos los días se forman colas y personas se quedan en los exteriores del hospital, esperando ser atendidos por el único médico que se ha quedado en este centro de salud.

Hasta el momento, Correo ha intentado comunicarse con personal de EsSalud que labora en Loreto y en la provincia de Requena sobre la situación y medidas que se están adoptando sobre este escenario, sin embargo no ha tenido respuesta alguna.