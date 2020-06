El Perú no debe bajar el estado de alerta contra el COVID-19 hasta finales del 2021, es la sorprendente recomendación del representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Perú, el médico Rubén Mayorga-Sagastume.

El experto asegura que solo hasta entonces los peruanos podrían haber desarrollado en más del 70% de la población una “inmunidad natural” contra el virus.

Mayorga -Sagastume, quien usualmente se mantiene lejos de la prensa, acompañó ayer al titular del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, durante el lanzamiento en San Juan de Lurigancho, de la estrategia bautizada por el Minsa como “La Hora de la Atención Primaria”.

Al ser abordado por la prensa, Mayorga-Sagastume dijo que no se debía “bajar la guardia hasta finales del año entrante”.

En su opinión, la población peruana desarrollaría la inmunidad natural cuando más del 70% de la población haya contraído el COVID-19.

“Entonces -dijo- hasta que no haya más del 70% de la gente en el Perú que haya contraído el COVID-19, no va haber una inmunidad natural, digamos. Y mientras no hay vacuna, es necesario retrasar la aparición de nuevos casos”, dijo, dejando entrever la necesidad de mantener las medidas preventivas.

Añadió que la expansión de la epidemia en el Perú sería mayor si no se hubiese aplicado las medidas de seguridad ya conocidas.

“El tema es que el COVID-19 se está diseminando más lentamente gracias a las medidas de cuarentena y distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos, de lo que se hubiera diseminado si no hubiésemos hecho nada”, dijo a la prensa.

Remarcó luego que la lucha contra el nuevo coronavirus no es solo un esfuerzo del sector Salud sino de toda la sociedad.

En marzo último, la OPS/OMS donó al Perú un importante lote de reactivos.

