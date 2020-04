Un total de 140 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que patrullan las calles en cumplimiento del estado de emergencia nacional, se sometieron hoy a pruebas rápidas de coronavirus (COVID-19) y todas resultaron negativas.

“Esto demuestra que las medidas de prevención de salud impartidas (al personal) y desinfecciones a las patrullas y movilidades vienen dando óptimos resultados”, publicó la FAP en su cuenta oficial de Twitter.

Desde el inicio de la emergencia por la pandemia de coronavirus, personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú patrullan las calles y carreteras en todo el país, para hacer cumplir las disposiciones sobre aislamiento social e inamovilidad.

La FAP informó, además, que personal de Sanidad de la Base Aérea de Puerto Maldonado, en la región amazónica de Madre de Dios, realizó labores de limpieza y desinfección de las patrullas y de sus instalaciones, “con la finalidad de proteger a su personal ante el COVID-19”.

“Asimismo, apoya a la Municipalidad de Yarinacocha para el reparto de canastas de víveres a las familias más necesitadas”, publicó la Fuerza Aérea.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este viernes 10 de abril que hasta el momento se registran 5,897 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad. Según cifras del Ministerio de Salud, hay un total de 169 personas fallecidas a causa del COVID-19.

Este Viernes Santo se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde la inmovilización social rige desde las 4 p.m. hasta las 4 a.m.