La cifra oficial indica que tenemos 1 065 contagiados con el coronavirus, 57 graves en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 30 fallecidos en el país ¿Cómo evalúa el proceso desde inicios de marzo?

Al principio, el número de casos reflejaba la realidad, porque teníamos la capacidad de detectarlos. Conforme pasaron los días, la cantidad de pacientes a ser evaluados fue en aumento. Frente a esa cantidad de casos, la capacidad operativa del Minsa se mantuvo igual y en el tema de las pruebas ha ido disminuyendo.

¿Entonces, los números oficiales son aproximados?

En estricto, los números que nos están dando no están reflejando todavía la realidad. Esperamos que con la aparición de las pruebas rápidas y moleculares que están en camino tengamos una mayor capacidad operativa.

¿Qué le dicen tales estadísticas a la luz de la experiencia reciente en otros países?

Insisto, los números que nos dan todavía no reflejan un número más fidedigno. En todo caso, mis estimaciones indican que la cantidad de contagiados estaría entre 2 mil a 3 mil pacientes.

¿Puede sustentar lo que afirma?

El número de hospitalizados graves, según la experiencia internacional, refleja alrededor del 10% del total de pacientes contagiados. Y de los que entran a UCI fallecen aproximadamente el 3%. Hoy en el Perú hablamos de 57 hospitalizados en UCI, o sea pacientes graves. Eso significaría el 3% del total de contagiados, o sea 3 mil pacientes positivos. Ese sería nuestro numero aproximado de contagiados en el Perú.

¿Qué puede pasar en los próximos días?

Si la cuarentena ha tenido efectividad, los números no deberían avanzar más. Podríamos llegar a dos mil o tres mil casos y debe quedarse en ese nivel. De no haber tenido efectividad la cuarentena, estaríamos al borde de un proceso ya explosivo, donde cada paciente estaría infectando a otros dos y tres personas en el lapso de horas y, en pocos días, los casos positivos se multiplicarían por tres y por cuatro. Esperamos que no.

El Gobierno dice que tenemos las cosas bajo control. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

En parte, sí, porque ese número de casos todavía no lograría rebasar nuestra capacidad hospitalaria. En esta semana vamos a sincerar los números reales.

Perfil

Augusto Tarazona Fernández

Médico Infectólogo del hospital Sergio Bernales. Graduado en San Marcos. Formación en Gestión de Salud. Investigador y docencia universitaria. Miembro del Colegio Médico del Perú.