Desde el lunes 31 de mayo, hasta el domingo 20 de junio, regirán las nuevas medidas del estado de emergencia nacional frente al COVID-19. Así lo oficializó el Ejecutivo este jueves 27 de de mayo. Cabe indicar que las medidas serán según la clasificación de provincias de acuerdo al riesgo de contagio de coronavirus: extremo, muy alto, alto y moderado.

La presidenta del Gabinete, Violeta Bermúdez, informó que a partir de ahora las restricciones para cada nivel de riesgo durarán tres semanas, y ya no dos, cumplidas las cuales se anunciará una nueva clasificación, en función de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Entre las disposiciones, publicadas a través del Decreto Supremo 105-2021-PCM en el diario El Peruano, figura que en todos los departamentos que serán mencionados, la inmovilización social obligatoria nocturna se prolongará hasta las 4 de la mañana; a las 10:00 p.m. (para el nivel de alerta alto) o a las 9:00 p.m. (en los niveles de alerta muy alto y extremo).

Asimismo, se dispone que los días domingos no se podrá usar vehículos particulares en las localidades con niveles de alerta alto, muy alto y extremo. Se autoriza, además, el uso de playas, ríos, lagos o lagunas en los departamentos con niveles moderado y alto, respetando las normas sanitarias vigentes, y se prohíbe el mismo en las de alerta muy alto y extremo.

En el nivel extremo, los domingos 13 y 20 de junio el toque de queda será todo el día. Vale precisar que el 6 de junio no regirá esta medida debido a la jornada de la segunda vuelta en el marco de las Elecciones 2021.

También el Ejecutivo oficializó la inmovilización social obligatoria en la provincia de Arequipa el 29 y 30 de mayo, con motivo del debate presidencial entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

Asimismo, se dispone el toque de queda en todo el país el próximo domingo 20 de junio, fecha en que se celebra el Día del Padre, habrá inmovilización social obligatoria, en el contexto del avance de la segunda ola del coronavirus.

A continuación la nueva clasificación de las jurisdicciones de acuerdo al nivel de alerta de contagio de la referida enfermedad:

Desde el 31 de mayo al 20 de junio rige una nueva clasificación de las provincias de acuerdo al nivel de alerta de contagio del COVID-19.

-Nivel extremo-

El Gobierno informó que 16 provincias a escala nacional pasarán al nivel de riesgo extremo frente al COVID-19, con lo cual desde el 31 de mayo al 20 de junio volverán a tener restricciones De inmovilización social, toque de queda y circulación de vehículos.

La inmovilización social obligatoria nocturna empieza a las 09:00 p.m. y finaliza a las 04:00 a.m. del día siguiente. En el nivel extremo, los domingos 13 y 20 (Día del Padre) de junio el toque de queda será todo el día. En ese sentido, está prohibida la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con el respectivo pase vehicular emitido por la autoridad competente.

No obstante, esta restricción de inmovilización social durante todo el día no regirá el 6 de junio no regirá esta medida debido a la jornada de la segunda vuelta en el marco de las Elecciones 2021.

En cuanto al aforo, está prohibido el ingreso de público a casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas que se realizan en espacios cerrados, al igual que las actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

En tanto, los bancos y otras entidades financieras tienen un aforo de 40%, al igual que los supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas, farmacias, peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y afines previa cita.

El acceso a museos, sitios y monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, bibliotecas, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos es del 30% como máximo, al igual que los restaurantes y afines en zonas internas (con ventilación) y al aire libre.

También están permitidas las artes escénicas (música, circo, danza y teatro) en espacios abiertos hasta 20% de aforo, al igual que en los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados.

El transporte interprovincial terrestre funcionará pero con un aforo del 50 al 100% según la regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingreso a las playas, templos y lugares de culto sigue suspendido para la población.

Nivel extremo del 31 de mayo al 20 de junio.

-Nivel Muy Alto-

El Gobierno informó que en escala nacional más de 100 provincias que pertenecen a 23 regiones, entre ellas Lima y Callao, figuran en riesgo muy alto. Las nuevas medidas rigen recién desde el 31 de mayo al 20 de junio.

De lunes a domingo los ciudadanos puede transitar con normalidad pues no hay cuarentena. No obstante, el toque de queda se inicia a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

También se mantiene prohibida la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con el respectivo pase vehicular emitido por la autoridad competente.

Los domingos 13 y 20 de junio se mantiene prohibida la circulación de vehículos particulares, salvo que se cuente con el pase especial por labores esenciales. No obstante, el transporte público sí funcionará durante ambas fechas.

Vale precisar que el 6 de junio no regirá esta medida de restricción vehicular debido a la jornada de la segunda vuelta en el marco de las Elecciones 2021. En tanto, el domingo 20 de junio se acatará la inmovilización social durante todo el día por el Día del Padre, que regirá en todo el país.

El transporte interprovincial terrestre funcionará pero con un aforo del 50 al 100% según la regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingreso a las playas sigue suspendido para la población de ambas ciudades.

Respecto al aforo, en bancos y otras entidades financieras asciende al 50% del total, al igual que en tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias.

El aforo es hasta 40% en restaurantes y afines en zonas al aire libre, al igual que en bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos; y en la enseñanza cultural en espacios abiertos.

En restaurantes y afines en zonas internas; centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados; así como en artes escénicas en espacios abiertos; y actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, el aforo es hasta 30% del total.

Mientras, los casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas (espacios cerrados); así como en templos y lugares de culto el aforo es hasta 20% del total.

Nivel muy alto del 31 de mayo al 20 de junio.

-Nivel Alto-

El departamento de Ucayali se encuentra en su totalidad en este nivel a través de sus cuatro provincias (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purus). El transporte interprovincial es libre.

El toque de queda en las provincias rige desde las 10:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. del día siguiente. Asimismo se prohíbe la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con el respectivo pase vehicular emitido por la autoridad competente.

La restricción de vehículo no rige el domingo 6 de junio debido a la jornada de la segunda vuelta en el marco de las Elecciones 2021. El domingo 20 de junio se acatará la inmovilización social durante todo el día por el Día del Padre, que regirá en todo el país.

En cuanto al aforo, es hasta el 60% en bancos y otras entidades financieras; tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias; y en restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Mientras que en restaurantes y afines en zonas internas; bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos; y artes escénicas en espacios abiertos es hasta 50% del total.

En centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados; y en actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre el aforo es hasta 40% del total.

Finalmente, el aforo permitido es hasta 30% en casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas (espacios cerrados); y en templos y lugares de culto.

Nivel alto del 31 de mayo al 20 de junio.

-Nivel Moderado-

Unas ocho provincias del departamento de Loreto se encuentran en nivel moderado. El domingo 6 de junio se realizará con normalidad la jornada electoral por la segunda vuelta en el marco de las Elecciones 2021, y el domingo 20 de junio se acatará la inmovilización social durante todo el día por el Día del Padre, que regirá en todo el país.

Los aforos en los casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas son del 50%. En tanto, en los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados también el aforo permitido es del 50%.

Un 60% es el aforo para las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias. Para los restaurantes y afines en zonas internas es de 60%.

Mientras para los templos y lugares de culto el aforo es del 50%. Asimismo, bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías es del 60%.

En el caso de actividades de clubes y asociaciones deportivas, así como bancos y otras entidades financieras es del 60% el aforo.

Respecto a las actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando protocolos, previa autorización de los gobiernos locales) son: artes escénicas, restaurantes y afines en zonas al aire libre. áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, y actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

Nivel moderado del 31 de mayo al 20 de junio.

Inmovilización social obligatoria en Arequipa

El Ejecutivo oficializó la inmovilización social obligatoria en la provincia de Arequipa el 29 y 30 de mayo, con motivo del debate presidencial entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

La medida busca prevenir un incremento en las cifras de contagios y defunciones por coronavirus (COVID-19) en esa región sureña. Durante ambos días estará prohibido el uso de vehículos particulares, pero las personas podrán trasladarse a pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes.

Además, solo están permitidas las siguientes actividades:

1. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 04:00 a.m. hasta las 18:00 p.m.

2. Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (delivery) durante las 24 horas.

3. Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde las 04:00 hasta las 23:00 horas.

Durante estos días podrán trasladarse las personas estrictamente necesarias para la realización del debate de los candidatos presidenciales en la ciudad de Arequipa, para lo cual el Jurado Nacional de Elecciones emitirá las normas correspondientes, cuidando el irrestricto respeto a los protocolos sanitarios.

Asimismo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 se continuará realizando en los referidos días.

Elecciones 6 de junio

La norma señala que el domingo 6 de junio de 2021, a nivel nacional, las personas podrán acudir a los locales de votación para ejercer su derecho de sufragio y participar como miembros de mesa, manteniendo las prácticas saludables, que incluye el distanciamiento físico o corporal, y cumpliendo los protocolos aprobados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), suspendiéndose por ese único día, el proceso de vacunación contra la COVID-19.

Inmovilización social será obligatoria por el Día del Padre

El Gobierno oficializó que el próximo 20 de junio, fecha en que se celebra el Día del Padre, habrá inmovilización social obligatoria en todo el país, en el contexto del avance de la segunda ola del coronavirus (COVID-19).

Durante también está prohibido el uso de vehículos particulares, por lo que las personas pueden trasladarse a pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes.

Adicionalmente solo están permitidas las siguientes actividades:

1. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 04:00 a.m. hasta las 18:00 p.m.

2. Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (delivery) durante las 24 horas.

3. Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde las 04:00 hasta las 23:00 horas. Asimismo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 se continuará realizando en el referido día.