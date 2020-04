Una madre, identificada como María Silva Fernández, recorrió caminos de trocha durante tres horas en caballo desde el poblado de Chames hasta un mercado de la ciudad de Chota, en Cajamarca, para comprar productos de primera necesidad. Esto se debe a la falta de transporte público a causa del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus.

“En tres horas le he hecho, bueno a pocos. Al caballo no le he hecho correr. No hay vehículo, no hay moto, igual como han puesto para salir lunes lo varones, martes las mujeres y no hay de otra. Es el único recurso que tenemos para llegar acá”, dijo la mujer en diálogo con América Noticias.

Coronavirus en Perú: Mujer se traslada en caballo para comprar en mercado de Cajamarca 09/04/2020

Según informó el mencionado medio, Silva Fernández, quien vive en Lima, decidió quedarse en Cajamarca para ayudar a sus padres a afrontar el aislamiento social obligatorio.

No es el único caso. Un hombre también recorrió un largo camino montado en una mula para trasladar sus productos entre comunidades.

Cabe recordar que ante la falta de transporte público, los ciudadanos buscan otra alternativa para abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad.

VIDEO RECOMENDADO

El drama de Johanna San Miguelito

El drama de Johanna San Miguelito