El gobierno de la presidenta Dina Boluarte por fin acordó declarar en emergencia a tres regiones por los preocupantes incendios forestales que se registran en el país. Se trata de Amazonas, San Martín y Ucayali.

La presidenta Dina Boluarte informó la tarde de este miércoles 18 de setiembre que en el último Consejo de Ministros se decidió declarar en emergencia a dichas regiones para hacer frente a los incendios forestales.

“Hoy en el Consejo de Ministros estamos acordando declarar en emergencia estas tres regiones. Sin embargo, a la población peruana le informo a través de estos micrófonos desde el primer minuto con todo lo que tenemos, hemos atendido, estamos atendiendo y vamos a atender estos incendios”, señaló.

Dina Boluarte aseguró que de los más de 200 incendios registrados, se han controlado el 80% de los siniestros y a la fecha están trabajando en 38 que permanecen activos. “Se ha extinguido y controlado más del 80 % de incendios . Ayer sobre sobrevolé Amazonas, por lo accidentado de su geografía es difícil que entren los helicópteros; San Martín y Ucayali igual, por eso en el Consejo de Ministros hemos acordamos declarar en estado de emergencia estas tres regiones”, indicó.

”Nos encontramos con unas Fuerzas Armadas con escasa logística. Sin embargo, en este momento, todos los helicópteros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional están a disposición de la Fuerza Aérea para combatir los incendios a nivel nacional”, subrayó.

”Además, estamos atendiendo la situación de escasez de agua que afecta a Iquitos. Esto no es responsabilidad ni del gobernador ni de la presidenta; es efecto del cambio climático”, indicó.

Seguidamente, la jefa de Estado hizo un llamado a la población cercana a la Amazonía, pues los más de 200 incendios han sido provocados por la intervención humana.

Señalo que la situación que actualmente vive el país no es una excepción en la región, pues los incendios no solo están ocurriendo en Perú, sino también en Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Estados Unidos . ”Si comparamos con años anteriores, en este mismo periodo, en Perú, ya se habían registrado más de 1000 incendios. No busco justificar esta situación, sino ofrecer un marco comparativo”, comentó.

Convenio

La presidenta Boluarte brindo estas afirmaciones durante la ceremonia de firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Gobierno Regional de La Libertad, para el fortalecimiento de acciones de conservación y ordenamiento territorial.

”El convenio firmado hoy es de vital importancia y constituye un paso significativo hacia un futuro más sostenible y equilibrado para nuestro querido país. Permite identificar las mejores formas de utilizar nuestros recursos, asegurando que el desarrollo económico vaya de la mano con la conservación del medio ambiente, que es como nuestro Gobierno concibe el progreso del Perú”, puntualizó.

